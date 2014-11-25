بالفيديو.. أوباما يدعو المحتجين علي تبرئة “شرطي فيرجسون” للهدوء وسط اندلاع أعمال الشغب

وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء الاثنين من البيت الأبيض دعوة إلى الهدوء بعد قرار هيئة محلفين عدم ملاحقة دارين ويلسون الشرطي الأبيض المسئول عن مقتل مايكل براون الشاب الأسود الأعزل مطلع أغسطس في فيرجسون بولاية ميسوري.

وقال أوباما، في كلمة له بالبيت الأبيض بعد قرار قضية فيرجسون: “نحن أمة قائمة على احترام القانون”، داعياً جميع الذين يحتجون على هذا القرار أن يحتجوا بـ”طريقة سلمية”، مشيراً إلى أن عائلة مايكل براون، الشاب الأسود القتيل، هي نفسها دعت إلى عدم اللجوء إلى العنف.

وأضاف: “يجب أن ندرك أن قضية فيرجسون تتعلق بتحديات كبيرة تواجهنا جميعاً كأمة واحدة”، موضحاً أن هذه القضية لا تتعلق بفيرجسون وحدها، ولكنها قضية أمريكا ككل.

وأوضح أوباما أنه تقابل مع عائلة مايكل براون، وأنهم طالبوا جميع المحتجين على القرار بأن يحتجوا بشكل سلمي، مؤكداً أن عائلة براون هي الأكثر حزناً الآن ويجب علينا جميعاً أن نحترم رغباتهم.

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