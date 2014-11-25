اكتشاف بؤرتين لأنفلونزا الطيور داخل عشش لتربية الطيور المنزلية بسوهاج

أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، الأحد، عن اكتشاف بؤرتين للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور داخل عشش لتربية الطيور المنزلية في 3 منازل بقرية «الرياينة المعلق» بمركز طما ومنزل بدائرة حى شرق مدينة سوهاج.

وقال الدكتور أحمد البدري، مدير مديرية الطب البيطري في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن هناك فرق عمل من أطباء المديرية تقوم بأعمال التقصى الوبائي لمرض «أنفلونزا الطيور» في أماكن تربية وبيع الطيور بالمنازل والمحال والأسواق وأخذ عينات منها وتحليلها بصفة شبة مستمرة للكشف التلقائى عن الفيروس.

ولفت إلى أن اللجان اكتشفت بؤرة للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور داخل عشش لتربية الفراخ والبط في 3 منازل بقرية «الرياينة المعلق» وبؤرة أخرى داخل عشة لتربية الطيور المنزلية أعلى سطح أحد المنازل بحى شرق مدينة سوهاج حيث تبين وجود أعراض صعوبة في التنفس وحالات نفوق بين هذة الطيور وجاءت نتائج تحليل العينات لها إيجابية لمرض أنفلونزا الطيور .

وأكد «البدري» على قيام لجان التقصي بالمديرية بإعدام جمع الطيور في البؤرتين ودفنها بالطرق الصحية والقيام برش وتطهير أماكن تربيتها وإخطار مديرية الشؤون الصحية التي قامت بإرسال فريق من الطب الوقائى وقام بفحص المخالطين للطيور المصابة في مساحة واحد كيلو متر وأخذ عينات منهم وتحليلها وجاءت كلها سلبية للمرض.