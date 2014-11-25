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فيديو.. أديب عن عرض مدرس فيديوهات إباحية للطلاب: يجب تدريس الجنس بالمدارس

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انتقد الإعلامي عمرو أديب، قرار وزارة التربية والتعليم بخصم 15 يومًا من راتب أحد المعلمين بمدرسة تابعة لدائرة مركز إدارة السنطة التعليمية بالغربية، بعد عرضه فيديوهات «العنتيل السلفي» الإباحية على عدد من تلاميذ المدرسة، قائلًا: «دا يترفد ويروح النيابة، مدرس فاسد أعصابه تعبانه، العنتيل أصله يعقد يا ناس.. دول 4 أجزاء ».

وأضاف «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على فضائية «اليوم»، مساء الإثنين، ساخرًا: «المدرس حس إن العيال تعبانة أوي في التعليم حب يرفه عنهم، الراجل كان بيحببهم في المدرسة، تلقى الواد الصبح قايم بيجري على المدرسة، وطول الليل قاعد بيراجع المُقرر اللي عرضه عليه الأستاذ».

وتابع: «ويقولك الشباب ليه مش متربي، دا الواد متربي على العنتيل من صغره، طب دا لما يبقى في ثانوي هيتفرج على إيه، أنا طبعًا مع تدريس الجنس في المدارس، إنما تدريس العنتلة لأ.. أنا ضد المسألة دي، إحنا هنشوف ثقافةجنسية إيه أكتر من ثقافةالعنتيل».

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