الوكالة الأوروبية للبيئة: تلوث الهواء الناتج عن الصناعة يكلف الاتحاد الأوروبي مليارات

قالت الوكالة الأوروبية للبيئة اليوم الثلاثاء إن تلوث الهواء الناتج عن المنشآت الصناعية في الاتحاد الأوروبي يكلف مليارات الدولارات في شكل خسائر وأضرار سنوية تتنوع ما بين الوفيات المبكرة والإصابة بالأمراض وإنتهاءً بانخفاض إنتاجية المحاصيل.

وقدرت الوكالة أنه في عام 2012 وحده، بلغت تكاليف تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من محطات توليد الطاقة ومصافي النفط ومصانع الصلب إلى ما بين 59 و189 مليار يورو (73-234 مليار دولار).

وجاءت الخسائر في شكل وفيات مبكرة وتكاليف مستشفيات وفقدان أيام العمل ومشاكل صحية علاوة على أضرار لحقت بالمباني وانخفاض إنتاجية المحاصيل.

وقيمت الوكالة ومقرها كوبنهاجن أكثر من 14300 مرفق في المسح الذي أجرته في الفترة من 2008 إلى 2012، وقالت إن نصف الضرر ناجم عن 147 مصنع فقط – أي ما نسبته 1٪ من العدد الإجمالي.

وقال رئيس الوكالة هانز بروينينكس في بيان: “في حين أننا جميعا نستفيد من الصناعة وتوليد الطاقة، إلا أن هذا التحليل يظهر أن التقنيات المستخدمة من قبل هذه المصانع تفرض تكاليف خفية على صحتنا وعلى البيئة”.

وأضاف: “قطاعات أخرى، وبخاصة قطاعي النقل والزراعة، تسهم أيضا في نوعية الهواء السيئة”.

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