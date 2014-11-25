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مصر ترحب بإجراء الانتخابات الرئاسية فى تونس

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أعربت عن ترحيبها بإجراء الانتخابات الرئاسية في تونس والتى شهدت إقبالاً كثيفاً وأجريت في إطار من الهدوء والشفافية، وخالص التنميات للشعب التونسى الشقيق بتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقرار والازدهار.

وأعربت القاهرة عن ترحيبها بالنجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين الشقيقة بإجراء الانتخابات التشريعية، والتى شهدت إقبالاً كثيفاً على صناديق الاقتراع، وهو ما يعكس إصرار هذا الشعب العريق وقيادته الحكيمة على الالتزام بالمسار الديمقراطى ورغبته في تعزيز النمو والاستقرار في المملكة.

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