ما هي Master Blender؟

بيروت- سيدتي نت

هل أنتِ من عشاق المكياج؟ وهل تمتلكين كل الأدوات أو المعدات الخاصة بالعناية بالجمال؟ ولا يمكنك مقاومة كل ما هو حديث في عالم العناية بالجمال؟ إذا كنت كذلك، فيجب أن تتعرفي على اسفنجة تطبيق المكياج Master Blender الخاصة بنا – فهي ضرورة حتمية لأي مجموعة ماكياج!

هذه الكرة الإسفنجية الوردية ذات الجودة العالية يمكن استخدامها لأشياء كثيرة مختلفة - لا يمكننا الحصول على ما يكفي منها. هل تريدين أن تجرّبي شيئا آخر غير فرشاة كريم الأساس العادية الخاصة بك؟ لماذا لا تجرّبي اسفنجة تطبيق المكباج Master Blender الخاصة بنا! استخدمي الإسفنجة لتضعي كمية متساوية من كريم الأساس بملسة بطيئة * نصيحة: وضع كريم الأساس الخاص بك بطريقة التربيت البطيء بدلاً من استخدام الفرشاة، أفضل بكثير لتغطية تستمر لوقت أطول بكثير.

هل تعانين من الهالات السوداء تحت عينيكِ؟ هل لديك تفاوت في لون بشرتك؟ استخدمي Master Blender لتضعي مستحضر إخفاء العيوب الخاص بك وللوصول إلى الزوايا الصغيرة التي يصعب الوصول إليها. (*نصيحة: يمكنك أيضاً استخدام طرف الإسفنجة المدبب مع مستحضر إخفاء العيوب الخاص بك حول الفم عند تصحيح أحمر الشفاه الخاص بك من أجل إعطاء خط مثالي للشفة!)

هل تريدين الحصول على نظرة جذابة و حادّة؟ وهل تحاولين إضافة بعض التفاصيل و الغموض إلى إطلالة عينيك؟ إذاً استخدمي الطرف المدبب لاسفنجة Master Blender و قومي برسم خط حاد على الزاوية الخارجية لعينيك مستخدمة ظل عيون داكن لتضفي بعض الغموض على إطلالتك. (*نصيحة: يمكنك أيضاً استخدام طرف الإسفنجة مع ظل عيون فاتح اللون ووضعه على خط الرموش السفلي لإضافة لمسة درامية على عينيك)

الآن، وبعدما أفصحنا لك عن معظم ما لدينا من الحيل والنصائح المتعلقة باسفنجة تطبيق المكياج Master Blender، نودّ أن نخبرك عن واحدة من طرقنا المفضلة في استخدامها، وذلك عندما نقوم بتحديد الوجه والمعروف أيضاً بالـ contouring! ربّما شاهدت مقاطع فيديو تعليمية عن هذه الظاهرة عبر YouTube أو سمعت خبيرة التجميل تستخدم هذا المصطلح، لكنّ العالم اليوم مولع بإطلالة Kim Kardashian المنحوتة والتي اعتقد الكثيرون أنّ تحقيقها شبه مستحيل! في الواقع، يُعتبَر تحديد ملامح الوجه سرّاً أساسيّاً من أسرار تطبيق المكياج لكلّ عاشقات الجمال؛ سواء كان الغرض منها هو تعزيز مظهر وجنتيك أو تصغير أنفك أو حتّى لتنحيف وجهك، ستجدين الأمر بغاية السهولة مع Master Blender. فمع مزيج من الـhighlighting والـ contouring، ستكون اسفنجة Master Blender هي الطريقة المثالية لمزج كل الألوان والظلال لخاتمة لا تشوبها شائبة.

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