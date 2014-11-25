عضو مجلس الغرف التجارية السعودية : السيسي وعد بحل جميع مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر

قال فهد المديفر عضو مجلس الغرف التجارية السعودية إننا نحتاج إلى ثورة تشريعية لدعم مناخ الاستثمار في مصر ، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى المستثمرين السعوديين الثقة في السوق المصرية ، مضيفاً أن الاستثمار السعودي يعد الأكبر عربياً في مصر.

> وأضاف المديفر ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأثنين ، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تجاوز الـ 22 مليار دولار ، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي وعد بحل جميع مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر ، قائلا: البوابات الإلكترونية يمكنها القضاء على الفساد الإداري فى مصر .

> وطالب عضو مجلس الغرف التجارية السعودية أن يكون هناك اختزال لجهات التراخيص في جهة واحدة ، موضحاً أن جميع المشاركين فى مؤتمر المستثمرين العرب جاءوا حباً فى مصر ورغبة فى مساعدتها ، مشدداً على ضرورة تأمين المستثمر العربى وحمايته من خلال قوانين تمنع حبسه ، مؤكداً أننا سنعاون مصر بشتى الطرق.

> وتابع عضو مجلس الغرف التجارية السعودية أن لدينا طموحات كبيرة ونحن على استعداد لتقديم العون لمصر تلبية لقياداتها وخادم الحرمين الشريفين ، لافتاً إلى أن المستثمر يجب أن يشعر بالأمن قبل الحديث عن الاستثمار وهناك عدد من المستثمرين عانوا الفترة الماضية من أحكام السجن وهذا يضر المستثمر وبالبلاد على السواء.

> واستطرد أن الشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أعلن إنشاء شركة جسور برأس مال مليار ونصف قابلة للزيادة وتخصصها الاستشارات التمويلية لمساندة للمشاريع التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي دعوة من الملك عبد الله لرجال الأعمال للمساهمة.