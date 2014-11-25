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تركي بن عبدالله يطمئن على الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول

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تركي بن عبدالله يطمئن على الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول تركي بن عبدالله يطمئن على الاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول

    اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر الحكم أمس الاثنين، مع أمين المنطقة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد بن عبدالله المرشد، ومدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عابد الصخيري، ومدير شرطة المنطقة اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، ومدير مرور الرياض العميد علي بن عبدالله الدبيخي.

ونوقشت خلال الاجتماع استعدادات الجهات في مواجهة مخاطر الأمطار والسيول وتحديد المناطق الحرجة في المنطقة وأخذ الحيطة والحذر فيها باتخاذ كل التدابير اللازمة.

واستعرض الاجتماع الخطط التوعوية للدفاع المدني للوقاية من الآثار المترتبة عن خطر السيول.

وشدد سمو أمير منطقة الرياض على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتذليل جميع العوائق لضمان تلافي مخاطر السيول والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات، وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سليمان القناص.

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