اوباما يمنح وسام الحرية لـ 19 شخصية امريكية من بينهم ميريل ستريب

كرم الرئيس الامريكي باراك اوباما أمس الاثنين 19 شخصية امريكية من بينهم الممثلة الامريكية ميريل ستريب حيث منحهم وسام الحرية الرئاسى، وهو أعلى وسام مدنى أمريكى يُمنح إلى كل من كرسوا حياتهم لإثراء الحياة الأمريكية.

ومن بين الذين كرمهم أوباما خلال الاحتفال الذي اقيم بالبيت الابيض المغنى الأمريكى ستيفى وندر واسم مصمم الرقصات الأمريكى آلفين إيلى الذى توفى عام 1989 والمؤلف الموسيقى ستيفن سوندهيم، والكاتبة إيزابيل أليند ورجل الاقتصاد روبرت سولو ولاعب الجولف تشارلز سيفورد والممثلة التلفزيونية مارلو توماس. بالاضافة الى اسماء ثلاثة من العاملين في مجال الحريات المدنية لقوا مصرعهم عام 1964 اثناء قيامهم بتسجيل اسماء الامريكيين السود في جداول الانتخابات.

ويعتبر وسام الحرية أعلى وسام شرف مدنى يُمنح فى الولايات المتحدة إلى الأفراد الذين قدّموا مساهمات جديرة بالتقدير خاصة للأمن أو للمصالح القومية الأمريكية وللسلام العالمى، أو للمشاريع الثقافية أو غيرها من الجهود المهمة العامة أو الخاصة.

أ ش أ