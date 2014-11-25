مقتل 5 تكفيريين وضبط 13 من المشتبه فيهم وتدمير 325 بؤرة ارهابية بشمال سيناء

أسفرت الحملة الأمنية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن مقتل 5 تكفيريين وضبط 325 من المشتبه فيهم .. الى جانب تدمير 325 بؤرة ارهابية .

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح .. حيث تم مقتل 5 من العناصر التكفيرية أثناء اشتباكهم مع القوات ، وضبط 13 من المشتبه فيهم ،

وجار فحصهم أمنيا لبحث مدى تورطهم فى الأحداث .. كما تم حرق وتدمير عدد 325 من البؤر الارهابية من المنازل ( 79 ) والعشش ( 246 ) الخاصة بالعناصر التكفيرية والتى تستخدمها تلك العناصر كقواعد إنطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة .

وتم حرق وتدمير 19 سيارة أنواع مختلفة و 41 دراجة بخارية خاصة بالعناصر التكفيرية التى تستخدمها فى مهاجمة القوات .. والتحفظ على 4 سيارات أخرى ، وجار فحصها .. الى جانب تدمير مزرعة تابعة للجماعات التكفيرية تختبىء فيها ، وتدمير عدد 4 عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة للتفجير .

ومن جهة أخرى .. تم العثور على قنبلة يدوية و 4 شدات خفيفة خاصة بالقوات وعدد 5 أفرول عسكرى وصندوق ذخيرة فى أحد المخازن .. الى جانب العثور على 6 مخازن أخرى ( من بينهم مخزن تابع لأنصار بيت المقدس ) بها منشورات ومواد غذائية وشارات تابعة لهم ، وتم تدميرها .

أ ش أ