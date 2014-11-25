بلدية الدليمية تنظم حملة نظافة وتوعية بالمركز وقراه

بريدة - ملفي الحربي

نظمت بلدية مركز الدليمية بالقصيم حملة نظافة عامة في المركز والقرى التابعة له. وأوضح رئيس بلدية الدليمية المهندس نداء بن ماضي الحربي ان الحملة تهدف لرفع الأنقاض والمخلفات العشوائية الواقعة بطرق ومداخل المركز الرئيسية والقرى التابعة له وللقضاء على الملوثات البصرية وإزالة المخلفات والأنقاض ولرفع مستوى النظافة العامة وضبط المخالفات مستقبلا وللتوعية بعدم التهاون في تجاوز الأنظمة ورمي المخلفات وإهمال الانقاض وأهمية نظافة الأحياء السكنية وضرورة استمرارها نظيفة. وأضاف ان الحملة جاءت بمشاركة فعالة من المجلس البلدي للبلدية والمدارس والجهات الحكومية بالدليمية وقراها، موضحاً أن (45) معدة وآلية نظافة شاركت في الحملة.

وأشار الحربي إلى ان فعاليات الحملة تتضمن توزيع كيس توعوي يحتوي على مطوية عن أهمية النظافة والدور المهم للأهالي في استمراريتها وأقلام وأكواب وتقويم للعام الهجري الجديد يحمل شعار البلدية، مقدراً للجهات الحكومية والمواطنين تفاعلهم مع الحملة.