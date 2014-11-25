«العلوم الاجتماعية» بجامعة الإمام تشارك في معسكر الجوالة

شاركت كلية العلوم الاجتماعية ممثلة بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في فعاليات المعسكر التدريبي الثاني لطلاب الكلية والذي اختتم أعماله أمس، بمخيم الجوالة بالمدينة الجامعية.

وأوضح رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية المشرف العام على المعسكر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السعيد، أن هذا العمل سوف يسهم في بناء روح العمل التطوعي والمجتمعي، ويعزز ويوثق الخبرات المهنية في مجال العمل الجماعي.

من جانبه قال نائب المشرف العام على المعسكر عبدالمجيد طاش نيازي، إن هذه التجربة تعد نوعية وجديدة تطبق للمرة الثانية بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية ضمن متطلبات مقرر التدريب الميداني، حيث تعد التجربة فرصة لتنمية المهارات المهنية والاجتماعية للطلاب من خلال الأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال مدة المعسكر.

من جهة أخرى ذكر المدير التنفيذي للمعسكر الدكتور حماد الحمادي، أن المعسكر افتتح برعاية كريمة من عميد كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والضيوف المدعوين.

بدوره أشار الدكتور عبده الطايفي نائب مدير المعسكر لشؤون البرامج والأنشطة بأنه تم تصميم برنامج متكامل لثلاثة أيام يضمن شغل أوقات الطلاب بما يحقق أهداف المعسكر.