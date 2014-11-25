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جامعة «الفيصل» ترحب بطلابها الجدد

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جامعة «الفيصل» ترحب بطلابها الجدد جامعة «الفيصل» ترحب بطلابها الجدد

    أقامت جامعة الفيصل حفل للترحيب بطلابها الجدد بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري ال سعود، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الرئيس الاكاديمي، الأستاذ الدكتور فيصل عبدالعزيز المبارك، وحضور عضو مجلس الأمناء الشيخ حمد الجميح، وضيفة الشرف الدكتورة سلوى عبدالله الهزاع، وعمداء الكليات.

وقد اشتمل الحفل على كلمات ترحيبية، وأكد الدكتور فيصل المبارك المكانة الأكاديمية لجامعة الفيصل في المملكة والشرق الأوسط والعالم، وتميز مخرجاتها من الطلاب والطالبات الذين يثبتون وجودهم في المواقع التي يشغلونها في مختلف القطاعات، وقدمت الدكتورة سلوى الهزاع كلمة حفزت خلالها الطلاب والطالبات الجدد على التحصيل العلمي، والعمل بجد واجتهاد للمستقبل.

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