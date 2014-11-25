انطلاق فعاليات مهرجان القراءة لطلاب وطالبات التعليم العام العاشر.. اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فرع المربع فعاليات مهرجان القراءة الحرة لطلاب التعليم العام في موسمه العاشر وذلك برعاية إعلامية من جريدة (الرياض) للموسم العاشر على التوالي.

ويشتمل المهرجان الذي يقام ضمن فعاليات المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب احد المشروعات الوطنية التي تحتضنها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة على العديد من الأنشطة الإثرائية والمعرفية التي تعزز من النمو المعرفي والقرائي لدى الطلاب.

وقال نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد إن مهرجان القراءة يمثل أحد ثمار غرس بذلتها المكتبة منذ سنوات وكانت المخرجات خلال المهرجانات السابقة إيجابية وبناءة وأسهمت في تعزيز القراءة لدى النشء خاصة في مراحل التعليم الأولي.

وأكد الدكتور الزيد أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حريصة على إقامة المهرجان بشكل دوري ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها المكتبة للمجتمع للمساهمة في التوعية بأهمية القراءة وأثرها في إيجاد إعداد جيل مثقف بالعلم والمعرفة النافعة.

من جانبه قال الدكتور فهد بن علي العليان مدير المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب المشرف على مهرجان القراءة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إن مهرجان القراءة العاشر هو امتداد لسلسة من المهرجانات أقامتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ولازالت تتواصل بكل جديد ومفيد، مشدداً في ذات الوقت أن المهرجان أحد عوامل البناء المعرفي وأحد أهم منابع الثقافة في كافة أنواع العلوم حيث يقدم المهرجان برامج شاملة تتلاءم مع مستويات الطلاب السنية ومستوياتهم الإدراكية.

وبين الدكتور العليان أن المهرجان يسعى إلى تزويد مئات الطلاب والطالبات من مراحل التعليم العام ببرامج متنوعة في فنون التعامل مع الكتب والقصص والبرامج الثقافية من خلال أنشطة شاملة وتحت إشراف عدد من المختصين في علوم القراءة وفنونها. مضيفاً أن المهرجان سيقيم ضمن فعالياته دورة تدريبية متخصصة لأمناء مراكز مصادر التعلم بالمدارس لتسليط الضوء على أهمية تفعيل مراكز مصادر التعلم في المدارس والاستفادة منها لخدمة الطلاب وفق أسس منهجية تخدم العملية التعليمية.