سلفا كير: مصر تمتلك الخبرة ويمكنها أن تقدم مساعدات كثيرة لجنوب السودان ولقائي بالسيسي كان أخويًا

أكد رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير أن مصر يمكنها أن تقدم مساعدات كثيرة لجنوب السودان، خاصة أنها تمتلك الخبرة، قائلا: “مصر تستطيع أن تساعدنا في أمور المياه والزراعة والكهرباء”.

وقال كير ـ في مقابلة خاصة مع قناة “الحياة” الفضائية وبثت مساء اليوم الإثنين، إن لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أخويا وتحدثا معا بكل صراحة ووضوح.

وأشار إلى أن تعداد سكان بلاده يبلغ 9 ملايين نسمة ولدينا 30 مليونا من رؤوس الماشية قائلا: هناك فرص كثيرة لرجال الأعمال المصريين والحكومة ستساعدهم وستوفر لهم التسهيلات.

وعن موقف جنوب السودان من أزمة سد النهضة قال، كير “إننا ندفع اثيوبيا تجاه الحوار مع مصر و أنصح الإثيوبيين دائما بالحوار وعدم استكمال بناء السد بمفردهم”.

وحول تصريحات المتحدث باسم داعش بوجود عناصر ارهابية في جنوب السودان، قال كير ليس لدينا أى تنظيمات إرهابية متطرفة في جنوب السودان لأن المسلمين عندنا غير متطرفين .

وأوضح كير انه لو دخلت عناصر إرهابية في صفوف المتمردين بجنوب السودان لا أملك وقتها طريقة للتعامل مع ذلك الأمر، مشيرا إلى انه من المستحيل أن تنضم العناصر الارهابية لصفوف الجيش التابع للحكومة .

وعن علاقته بالرئيس عمر البشير قال كير، إن هناك علاقات جيدة مع البشير و نتحاور معه من أجل إيجاد حلول للمشاكل بيننا ، قائلا : “زرت الأخ الرئيس البشير وناقشته في كل الأمور التي تخص الدولتين وهناك مشاكل كثيرة مع شمال السودان ولكن اتفقنا على الحوار لحلها و الحرب مع شمال السودان مستبعدة تماما”.

وبشأن الصراعات بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان، قال كير أن الانقلاب في جنوب السودان كان سببه الكرسي وليس مشاكل التنمية التي تعاني منها جنوب السودان، مشيرا إلي أن ريك مشار زعيم المتمردين لم يكتف بمنصبه كنائب لرئيس جمهورية وتعجل ولم ينتظر الانتخابات عام 2015 ، موضحا أن أن مشار زعيم المتمردين يخاف من صندوق الانتخابات واختيارته.

وطالب الرئيس سلفا كير الدول العربية أن يفتتحوا سفارات في جنوب السودان حتى لو قنصليات لسهولة التواصل معهم ، مؤكدا أن العرب غير متعجلين في فتح سفارات بجنوب السودان

> وعن تأخر زيارته لمصر قال سلفاكير أنه تولي الحكم منذ 3 أعوام في الوقت الذي حدثت الاضطرابات والتوترات في مصر ، كاشفا أن الرئيس المعزول محمد مرسي أرسل له دعوة ولكن لم يلبها لأنه كان متأكدا أنه لن يستمر في الحكم، قائلا ” كنت مستاء من طريقة حكم مرسي وجماعته وخفت على مصر منهم”، لافتا إلى أنه قابل مرسي مرتين الأولي في نيويورك والمرة الثانية في أديس أبابا وتحدثنا عن شئون جنوب السودان فقط.

> أ ش أ