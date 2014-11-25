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بالصور .. وفد عسكري ليبي يشارك في احتفالية انتصارات أكتوبر بمطروح‎

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بالصور .. وفد عسكري ليبي يشارك في احتفالية انتصارات أكتوبر بمطروح‎ بالصور .. وفد عسكري ليبي يشارك في احتفالية انتصارات أكتوبر بمطروح‎

قائد المنطقة الغربية

نظم مكتب المخابرات الحربية بمطروح مساء اليوم الاثنين الحفل السنوي بمناسبة ذكرى أنتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمشاركة وفد عسكري ليبي رفيع المستوى برئاسة أمين عام رئاسة أركان الجيش الليبي بقاعة فندق ضباط القوات المسلحة بمطروح .

وحضر الحفل اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح واللواء محمد المصري قائد المنطقة العسكرية الغربية واللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح والعمدة إدريس أبو سويطيه رئيس مجلس عمد ومشايخ  مطروح وعدد كبير من عمد ومشايخ عواقل المحافظة .

وقدم وفد القيادات العسكرية بالجيش الوطني الليبي برئاسة العميد رمضان أبو زيد أمين عام رئاسة اركان الجيش الليبيى التهاني لشعب وجيش ورئيس بمناسبة ذكرى أنتصارات حرب أكتوبر المجيدة .

وأشاد الوفد بدور الشعب المصري في دعم شقيقه الشعب الليبي مؤكدا على عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات والتنسيق المشترك لصالح البلدين.

 

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