قبل كتابة تاريخ جديد .. بالفيديو - قصة 71 هدفا لميسي في دوري الأبطال

برشلونة الذي ضمن التأهل إلى دور الـ16 يحل ضيفا على أبويل في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والكل يترقب رقم قياسي جديد للجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ميسي على بعد هز الشباك مرة واحدة في دوري الأبطال ليصبح أكبر هداف في تاريخ المسابقة الأوروبية متفوقا على راؤول جونزاليس.

ليونيل استغل رحلة برشلونة إلى هولندا في الجولة الرابعة، ليهز شباك أياكس مرتين ليكسر رقم كريستيانو رونالدو ويعادل رقم راؤول بـ71 هدفا أوروبيا.

طالع - إنفوجرافيك كيف سجل ميسي 71 هدفا في دوري الأبطال

ليونيل يبدأ هجمة برشلونة، يمرر لبيدرو ومن بيدرو إلي ميسي وجووووول، ميسي يسجل الهدف رقم 71 له في دوري أبطال أوروبا ليعادل رقم راؤول.

شاهد - ثنائية ميسي في مرمى أياكس

وقبل كتابة تاريخ متوقع من ليونيل والسبب أبويل، يستعرض FilGoal.com قصة 71 هدفا لميسي في دوري الأبطال

بداية حب الشباك

نوفمبر 2005، بداية قصة الحب بين ميسي وشباك الخصوم في دوري أبطال أوروبا، فسجل هدفه الشخصي الأول في المسابقة بمرمى بانثانايكوس اليوناني، في موسم توج من خلاله برسا باللقب على حساب أرسنال.

ولم تشهد بطولتي موسم 2005-06 و 2006-07 ظهور قوي لميسي من ناحية السجل التهديفي، إلا أنه انفجر بعدها ليحصل على لقب هداف البطولة أربع مرات متتالية.

في النهائيات.. يوجد ميسي

أهداف ميسي لا تظهر في المباريات الضعيفة فقط، بل أن نجم برشلونة سجل هدفين في النهائيات.

الأول موسم 2009-08 في مرمى مانشستر يونايتد، هدف رأسي نادر لميسي قاد برشلونة للفوز على مانشستر 2-0 والتتويج بلقب دوري الأبطال.

الثاني موسم 2010-11 في مرمى مانشستر يونايتد أيضا، هدف ثاني للبرسا يغير نتيجة التعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يؤمن ديفيد بيا الفوز بهدف ثالث.

ليرفع ميسي ورفاقه اللقب الرابع في تاريخ برشلونة.

خماسيات ميسي

قبل تاريخ الـ21 من أكتوبر 2014 كان ميسي هو اللاعب الوحيد في تاريخ دوري أبطال أوروبا الذي ينجح في تسجيل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال.

وعلى الرغم من معادلة رقم ميسي من قبل لويس أدريانو لاعب شاختار، بعد نجاح الأخير في تسجيل خماسية في مرمى باتي بوريسوف في التاريخ المذكور أعلاه، إلا أن ميسي يبقي هو الأول.

ميسي سجل خماسية في مرمى باير ليفركوزن عام 2012 في لقاء انتهى بفوز برشلونة 7-1.

ميسي ملك .. بالثلاثة

" نهاية المباراة بثلاثية ميسي" .. " ثلاثية ميسي تقود برشلونة للفوز" .. " ميسي يسجل ثلاثية في فوز برشلونة" .. " هاتريك ميسي"

جملة تكررت أربع مرات، فيملك الجوهرة الأرجنتينية سجلا نادرا بتسجيل أربع ثلاثيات في المسابقة عبر تاريخها.

ثلاثيات بدأها ميسي بشباك أرسنال موسم 2010 ليقود برسا لفوز رباعي على المدفعجية، واختتمها بشباك أياكس موسم 2013، عذرا، لم يختتمها فمازالت شباك الخصوم مهدده بثلاثيات جديدة من ميسي.

ضحايا ميسي .. و ما أكثرهم

تعتبر شباك نادي ميلان هي الأكثر تضررا من قبل ميسي، إذ سجل ليونيل 8 أهداف في ميلان كأكثر ناد سجل به ميسي في دوري الأبطال.

ثلاثة أندية تأتي في المرتبة الثانية، كأكثر الأندية استقبالا لأهداف ليونيل، أياكس، أرسنال وباير ليفركوزن جميعهم استقبلت شباكهم 6 أهداف من الملك ميسي.

بانثانايكوس و سبارتك موسكو استقبلت شباكهما 4 أهداف من ميسي، وسيلتك وكوبنهاجن وأولمبياكوس الأكثر حظا فهزت شباكهم من ليونيل 3 مرات فقط.

شاهد - جميع أهداف ميسي الـ71 في دوري أبطال أوروبا

الجوهرة ميسي

يسجل ويفوز ويحتفل ويرفع الكأس الأغلى، دوري أبطال أوروبا

عدسة #في_الجول - شاهد قصة 71 هدفا لميسي في 9 صور