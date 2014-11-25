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أستون فيلا يوقف قطار انتصارات ساوثامبتون

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أستون فيلا يوقف قطار انتصارات ساوثامبتون أستون فيلا يوقف قطار انتصارات ساوثامبتون

(إفي): أوقف استون فيلا قطار انتصارات ساوثامبتون في الجولة الـ12 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ تعادل معه إيجابيا بهدف لمثله.

ويعد هذه أول مباراة يتعادل فيها ساوثامبتون بعد أربعة انتصارات متتالية في الجولات السابقة.

تقدم أستون فيلا، عن طريق جابرييل اجبونلاهور في الدقيقة 29، ولكن الضيوف نجحوا في ادراك التعادل خلال الشوط الثاني (ق81) بواسطة ناثانيل كلاين.

وعلى الرغم من التعادل إلا أن ساوثامبتون لا يزال في وصافة الدوري، إذ وصل رصيده إلى 26 نقطة بفارق ست نقاط عن تشيلسي المتصدر ونقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

من ناحيته ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 12 نقطة في المركز الـ16.

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