ضبط اسلاك وكابلات للضغط العالى مهربه بكمين كوم أوشيم بالفيوم

تمكن ضباط كمين كوم أوشيم الأمني بطريق الفيوم-القاهرة من ضبط سيارة محملة بـ5 طن من الأسلاك والكابلات الكهربائية الخاصة بأبراج الضغط العالي

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم تلقي اخطارا من النقيبان خالد الوليلي و أحمد فاروق الشاهد والملازم أول عوض حسين المكلفين بالعمل في كمين كوم أوشيم الأمني بملاحظة وجود سياره تحمل كميات من الاسلاك المغطاء وبتفتيشها تبين وجود كميه كبيره من الكابلات والأسلاك الألمونيوم الخاصة بأبراج الضغط العالي، وزنت 5 طن يستقلها عصام ع 30 سنة سائق ومقيم مركز أطسا أثناء استقلاله السيارة رقم 47092 نقل الفيوم، تحرر المحضر رقم 1147 إداري مركز طامية لسنة 2014 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق