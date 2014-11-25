أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط اسلاك وكابلات للضغط العالى مهربه بكمين كوم أوشيم بالفيوم

Google+ Print
ضبط اسلاك وكابلات للضغط العالى مهربه بكمين كوم أوشيم بالفيوم ضبط اسلاك وكابلات للضغط العالى مهربه بكمين كوم أوشيم بالفيوم

تمكن ضباط كمين كوم أوشيم الأمني بطريق الفيوم-القاهرة من ضبط سيارة محملة بـ5 طن من الأسلاك والكابلات الكهربائية الخاصة بأبراج الضغط العالي

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم تلقي اخطارا من النقيبان خالد الوليلي و أحمد فاروق الشاهد والملازم أول عوض حسين المكلفين بالعمل في كمين كوم أوشيم الأمني بملاحظة وجود سياره تحمل كميات من الاسلاك المغطاء وبتفتيشها تبين وجود كميه كبيره من الكابلات والأسلاك الألمونيوم الخاصة بأبراج الضغط العالي، وزنت 5 طن يستقلها عصام ع 30 سنة سائق ومقيم مركز أطسا أثناء استقلاله السيارة رقم 47092 نقل الفيوم، تحرر المحضر رقم 1147 إداري مركز طامية لسنة 2014 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا