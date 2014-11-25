آفاق استثمار حيوي في الغذاء أمام القطاع الخاص

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن معرض «سيال» الشرق الأوسط يعد نافذة العالم العربي والمنطقة للاطلاع على كل جديد في مجال صناعة وإنتاج الغذاء في العالم، مما يفتح آفاق الاستثمار في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي أمام القطاع الخاص ويسهل على الحكومة بلورة رؤية لمتطلبات وآليات تدعيم مظلة الأمن الغذائي.

وافتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، صباح أمس فعاليات الدورة الخامسة لمعرض سيال الشرق الأوسط 2014 ، وكذلك الدورة الثامنة لمهرجان الإمارات الدولي للنخيل والتمر، اللذين يقامان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يستمر معرض سيال الشرق الأوسط حتى 26 من نوفمبر الجاري بينما يستمر مهرجان النخيل حتى 29 نوفمبر الجاري.

وجزم سموه بأن النجاح الذي يحققه معرض سيال من سنة لأخرى يمثل إضافة لدولة الإمارات بصورة عامة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص كونها المحطة الرئيسية التي يؤمها المختصون بمجال الصناعات الغذائية وإنتاج الغذاء.

وقال إن معرض «سيال الشرق الأوسط» أخذ مكانته التي يستحقها بين سلسلة معارض سيال التي تقام في كبريات العواصم العالمية، إذ تطور بصورة لافتة على مدى السنوات الخمس الماضية ليصبح أحد أبرز معارض صناعة الغذاء في المنطقة.

تفوق أبوظبي

وقال سموه في تصريح على هامش افتتاح المعرض إننا «نحتفل اليوم بمرور خمس سنوات على انطلاق الدورة الأولى لسيال عام 2010، وبكل فخر نؤكد أننا تفوقنا على عواصم كبرى لها باع طويل في تنظيم نفس المعرض، فقد تفوق سيال أبوظبي من حيث قدرته على جذب كبار اللاعبين في مجال الصناعات الغذائية وإبرام الصفقات فضلاً عن الزوار والمشاركين، مشيداً بدور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والجهد الذي بذلته اللجنة المنظمة على مدى السنوات الماضية لتحقيق هذا الإنجاز ومواصلة النجاح واستقطاب كبرى الشركات والعارضين بأعداد تتزايد من عام لآخر.

وقام سموه بجولة في أروقة المعرض رافقه خلالها عدد من الشيوخ والوزراء وسفراء الدول المشاركة وكبار الشخصيات حيث توقف سموه أمام عدد من الأجنحة العارضة وتعرف على طبيعة مشاركتها وما تقدمه من جديد في عالم الغذاء هذا العام.

التمور

وأعرب سموه على هامش افتتاح مهرجان الإمارات الدولي للنخيل والتمر في دورته الثامنة والذي يستمر حتى 29 نوفمبر الجاري ويشهد حضورا مكثفا لأكثر من 200 عارض يمثلون 15 دولة، عن سعادته لحرص المؤسسات المعنية بإنتاج التمور من مختلف أنحاء العالم على التواجد كل عام، وتقديم أفضل ما لديها في مجال النخيل وإنتاج التمور، مؤكدا أن النخلة هي شجرة مباركة تحظى برعاية واهتمام كافة أبناء الإمارات وتوليها القيادة الرشيدة كل الرعاية والاهتمام لاسيما وأن التمر يمثل غذاء يومياً لنا جميعاً وبالتالي يدخل ضمن سلة السلع الرئيسية في منظومة الأمن الغذائي.

27 جناحاً دولياً

يقام معرض سيال الشرق الأوسط للغذاء هذا العام على مساحة جميع القاعات الست في مركز أبوظبي الدولي للمعارض حيث يشارك 27 جناحاً دولياً تضم نحو ألف شركة متخصصة في الغذاء من مختلف أنحاء العالم كما يحتضن العديد من الفعاليات الجديدة بما فيها مسابقة سيال للابتكار في مجال صناعة الغذاء ومعرض تموين الرحلات الجوية ومعرض الشرق الأوسط للتغليف.

وقد شهد المعرض تطورا لافتا على مدى السنوات الخمس الماضية ليصبح واحدا من أهم المعارض في المنطقة المخصصة لصناعة الغذاء حيث يوفر المعرض منصة مثالية لمختلف الجهات المحلية المعنية بقطاع صناعة الغذاء بما فيهم تجار قطاع التجزئة وصناع القرار لبناء علاقات شراكة قوية مع مختلف الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة الغذاء وتعزيز علاقات التعاون معها والعمل على معالجة مختلف القضايا الخاصة بالأمن الغذائي إضافة إلى إتاحة الفرصة للاطلاع على أحدث التوجهات لقطاع صناعة الأغذية والتحديات التي يواجهها والفرص الآنية والمستقبلية التي يوفرها.

مسحوق حليب النوق

استعرضت مزارع العين للإنتاج الحيواني على هامش مشاركتها في مهرجان الإمارات الدولي للنخيل والتمر، منتجها الجديد «مسحوق حليب النوق»، الذي يمكن استخدامه كغذاء للأطفال، حيث أظهرت إحدى الدراسات العلمية أنه الأقرب إلى حليب الأم.

وقال عبدالله سيف الدرمكي المدير التنفيذي لمزارع العين للإنتاج الحيواني إن المزارع حققت سبقاً علمياً على مستوى العالم بإنتاج هذا النوع من الحليب، الذي سيتم طرحه في السوق المحلي تمهيداً لتصديره إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

45 منتجاً محلياً تتنافس على الجائزة

قال محمد جلال الريسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض والمهرجان في تصريحات للصحافيين: إن معرض سيال الشرق الأوسط لتجارة الأغذية أضحى واحداً من أهم معارض الأغذية على مستوى العالم، ويشهد نموا ملحوظاً عاماً بعد عام.

وأوضح أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أبدى أعجابه خلال الجولة التفقدية التي قام بها في مختلف أرجاء المعرض، بالنمو الكبيـر الـذي حققـه خـلال العـام الجاري، ودعا إلى مواصلة السعي لاستقطاب المزيد من الشركات العالمية والعارضين للمشاركة في هذا المعرض الهام سنوياً.

وذكـر أن «سيـال الشـرق الأوسـط» يشهـد في دورتـه الحالـية مشاركـة أكـثر مـن 1000 شركـة محلية وعربية وأجنبية، فيما 60 % من الشركات والعارضين يشاركون للمرة الأولى في هذا الحدث، الذي يوفر منصة قوية لقطاع صناعة الغذاء والمعنيين به بما فيهم تجار قطاع التجزئة والمشغلين وصناع القرار والخبراء من المنطقة والعالم، لطرح العديد من المبادرات والفرص التجارية المتاحة وتسهيل المعاملات التجارية.