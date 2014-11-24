عودة إياراميندي لتدريبات ريال مدريد قبل مواجهة بازل

(إفي): انضم آسيير إياراميندي، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني يوم الاثنين إلى التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة بازل السويسري يوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يشارك إياراميندي مع الفريق منذ المواجهة التي جمعت الريال بكورنيا على ملعب الأخير في كأس ملك إسبانيا، نتيجة مشكلات بدنية، لكنه عاد للتدريبات الجماعية اليوم، وفقا لما أفاد به النادي الملكي.

وألمح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، في مؤتمر صحفي قبل المواجهة التي جمعت الريال خارج قواعده مع إيبار في الليجا (0-4)، إلى امكانية الدفع بإياراميندي في مواجهة بازل، حيث قال إنه قادر على اللعب بجانب الألماني توني كروس دون مشكلات وإنه يحظى بثقته الكاملة.

وضمن الريال تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال في صدارة مجموعته الثانية، حيث يبتعد بفارق ست نقاط كاملة عن بازل أقرب منافسيه، والذي فاز عليه ذهابا في سانتياجو برنابيو بخمسة أهداف مقابل واحد.

وانضم إلى تدريبات الريال أيضا لاعب وسط الفريق الرديف، ألفارو ميدران، أحد أبناء الريال الصاعدين الواعدين.

وفي المقابل، أجرى لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة والمدافع البرتغالي بيبي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، بينما لا يزال الكرواتي لوكا مودريتش يتعافى من الاصابة التي تعرض لها خلال المواجهة التي جمعت منتخب بلاده بنظيره الإيطالي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية التي تقام في فرنسا 2016.