هاجل المستقيل حذر من المساس بالجيش المصري.. وعارض خطط مستشاري أوباما ضد مصر

كتب : ثروت منصور

استقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل، اليوم الاثنين، من منصبه في أول رد فعل لهزيمة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس قبل ثلاثة أسابيع.

داعش تطيح بهاجل

وكشف مصدر بالإدارة الأمريكية، أن استقالة هاجل من منصبه؛ بسبب الحرب على “داعش” .

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه تم إجبار هاجل على تقديم الإستقالة موضحة أن أوباما طلب من هاجل تقديم استقالته على خلفية فشل الحرب على الإرهاب.

في سياق أخر أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن هاجل كان أثار شكوكاً حول استراتيجية أوباما تجاه سوريا في مذكرة داخلية حذر فيها من أن سياسة أوباما لملاحقة المتطرفين معرضة للفشل.

وأكد هاجل في مذكرته أن عدم وضوح استراتيجية أوباما فيما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. وذكر مسؤولون أميركيون أن أوباما يريد قيادة جديدة خلال آخر عامين له في السلطة تتوافق مع حصول الجمهوريين الأغلبية .

هكذا أطاح أوباما بهاجل على خلفية إختلافه مع الإدارة الأمريكية في التعامل مع الحرب على الإرهاب بالشرق الأوسط .

هاجل يحذر من المساس بالجيش المصري

لعب هاجل دورا كبير في ترميم العلاقات الأمريكية المصرية عقب توترها بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في عام 2013.

وقال هاجل إنه أكثر مسئول أمريكي هاتف الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما كان وزيرا للدفاع لطمئنه الجانب المصري على عمق العلاقات بين الجيشين.

زار هاجل مصر بشكل متكرر وكان متواصل مستمر مع الجانب المصري حيث لعب دورا كبيرا في إعادة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر.

دافع هاجل عن الجيش المصري في الكونجرس وفي الغرف المغلقة واقف ضد تحريض مستشاري أوباما المقربين من جماعة الإخوان .

يعارض خطط المحافظين الجدد

ويعرف تشاك هاجل بأنه رجل ليبرالي معارض لسياسة المحافظين الجدد خاصة في عهد الرئيس السابق جورج بوش حيث عارض الحرب على العراق أو شن حربا على إيران.

و تشاك هاجل المحارب السابق في فيتنام رحل عن البنتاجون كضحية وقربان يقدمه أوباما للجمهوريين بعد هزيمة ساحقة للديموقراطيين في انتخابات منتصف الولاية في 4 نوفمبر والتي كرست سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

وسيبقى هاجل في منصبه لحين تعيين وزير جديد ومن بين الأسماء المطروحة لخلافة هيغل، ميشيل فلورنوي مساعدة وزير الدفاع، كما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”. ومن الأسماء المتداولة أيضاً جاك ريد السيناتور الديموقراطي عن رود آيلند والعضو السابق في وحدة نخبة المظليين، واشتون كارتر مساعد وزير الدفاع سابقاً.