القبض علي 5 من قيادات الجبهة السلفية في الدقهلية

ألقى جهاز الأمن الوطني بالتعاون مع المباحث الجنائية بالدقهلية، الاثنين، القبض علي مجموعة من قيادات الجبهة السلفية بالدقهلية كانت تخطط لأحداث يوم 28 نوفمبر.

والمتهمون هم محمد حسان رجب، المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية بالدقهلية، وهشام محمد فتحي السعيد، عضو حملة حازمون بالدقهلية، ومحمد أحمد متولي زقزوق، عضو الجبهة السلفية الجهادية بالدقهلية، وعبد الله أشرف محمد، طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ونجل أحد قيادات الإخوان بالمحافظة، وأشرف عبد المنعم أحمد عثمان، مدرس بالمعهد الديني الأزهري بدكرنس.

وأكد مصدر أمني أن المتهمين كانوا يقومون بالتخطيط وتوزيع الأدوار فيما بينهم لتحركات يوم الجمعة 28 نوفمبر الحالي، وعثر بحوزتهم علي مخططات للمهام المكلفين بها وجهاز كمبيوتر مدون عليه بيانات تنظيمية، مشيرثا إلى أنه يتم حاليا استجوابهم للكشف عن باقي أفرد الخلية.