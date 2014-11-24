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الاشتباه فى حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بأبوتشت وسلبية حالتي الوقف

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قال الدكتور ممدوح أبوالقاسم، وكيل وزارة الصحة، الإثنين إنه تم حجز حالة اشتباه بمرض أنفلونزا الطيور لعامل في مزرعة دواجن يدعى محمد. ى «50 عاماً، بمركز أبوتشت قنا، وتم حجزه بمستشفى الحميات بنجع حمادي .

وأضاف أبوالقاسم، أنه تم أخذ عينة من المصاب وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة، للتأكد من إصابتها بالمرض من عدمها، موضحا أن لجنة من الطب الوقائي تقوم بفحص المزرعة وأخذ عينات من الطيور، وإعداد تقرير مفصل للتأكد من مدى سلامة الطيور من عدمه .

من ناحية أخرى قال الدكتور محمد ربيع، مدير عام الطب الوقائي بقنا، إن الحالتين اللتين تم الاشتباه فيهما بمركز الوقف أظهرت سلبية الاصابة بالمرض، وأن هناك حالة غادرت المستشفى، والثانية تستكمل باقى العلاج.

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