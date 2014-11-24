نصائح للعناية بالبشرة من الدكتورة سيما طنّوس

مهما كان عمرك، لا بدّ من العناية ببشرتك! فمع تقدّم السنّ، يتغيّر ملمس البشرة ولونها وإشراقها ممّا يدعو إلى اتّباع أنظمة للعناية ببشرتنا بالشكل الذي يلائمها على مرّ السنين. ومن أجل مساعدتك على اتّباع النظام الصحيح في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات، تقدّم لكِ خبيرة العناية بالبشرة وسفيرة جرجنز، الدكتورة سيما طنّوس مجموعة من نصائح العناية بالبشرة:

العناية بالبشرة في العشرينيات:

وفقاً للخبراء في جرجنز، من أبرز المشاكل التي تواجه الشباب في العشرينيات من العمر هي حبّ الشباب، والرؤوس السوداء، والبشرة الدهنية، والتي يمكن أن تكون ناتجة عن الإهمال. ويكمن الهدف الأساسي في حماية بشرتك من أجل الحفاظ على صحّتها للسنوات المقبلة، وفي تنظيفها من أيّ رواسب أو زيوت قد تتسبّب بانسداد المسام من أجل الحصول على ملمس ناعم. وتذكّري أهمية تنظيف البشرة بشكل يومي واختيار مرطّب مناسب للبشرة الدهنية من أجل ترطيبها بدون التسبب بأيّ لمعان غير مرغوب به.

عليك أيضاً أن تأخذي محيطك وبيئتك بعين الاعتبار وتتأقلمي مع تغيّر الحرارة. فالطقس الحار والرطوبة يؤدّيان إلى انسداد مسام الوجه ولهما تأثير هامّ على كامل الجسم. فاحرصي على تقشير البشرة قبل استخدام المرطّب، وأنصحك هنا باستخدام جرجنز للترطيب اليومي Jergens Daily Moisture المشبع ببروتينات الحرير ومستخلصات الحمضيات.

العناية بالبشرة في الثلاثينيات:

حين تصبح المرأة في الثلاثينيات من العمر، يبدأ إنتاج البشرة للزيوت بالتقلّص مما يمكن أن يؤدّي إلى بقع جفاف حاد في البشرة. ومن أجل تغذية البشرة، جرّبي قبل الخلود للنوم، Jergens Overnight Repair Lotion المشبع بالعناصر المضادة للأكسدة وزيوت زهرة الربيع. ومن خلال ترميم البشرة بما يوازي أسبوعاً كاملاً من البشرة الجافة والمتضررة في غضون ليلة واحدة، ستبدو بشرتك أكثر إشراقاً بشكل ملحوظ.

وبالإضافة إلى نظام العناية بالبشرة الذي تعتمدينه، يمكن تحسين مرونة البشرة وتماسكها خلال 30 دقيقة من التمارين الرياضية خمس مرّات في الأسبوع من أجل تقوية العضلات الأساسية، مما يساعد على شدّ المناطق المستهدفة ويساهم في تعزيز إشراقتك الصحية.

العناية بالبشرة في الأربعينيات:

يمكن للمرأة التي تبلغ الأربعينيات أن تتوقّع تغيّراً في ملمس بشرتها. فمن الغاية في الأهمية أن تقومي بتغذية بشرتك في الأربعينيات من خلال اتّباع نظام جدّي يركّز على الترطيب. ويُعتبر الكريم المقاوم لشيخوخة البشرة من جرجنز Jergens Age-Defying Lotion مرطّباً مغذياً للبشرة غنياً بالفيتامينات A وE وC، ويمنح البشرة ترطيباً طوال اليوم.

فالعنق واليدان هي أوّل المناطق التي تظهر علامات التقدّم بالسن فلا تهمليها. ومن أجل الحصول على جرعة إضافية من التغذية، استخدمي مستحضراً ملطّفاً لليدين يحتوي الفيتامين E.

بالتالي، ومن أجل تشعري دائماً بأفضل حال من التألّق يوماً بعد يوم، تضمن لكِ مستحضرات جرجنز ترطيباً طويلاً يمنح بشرتك إشراقة صحية رائعة.

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