تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل يخنة الخضروات على الطريقة المغربية، وصفة مغذية وشهية لغداء مميز

المقادير

3 م/ك زيت زيتون.

1 حبة صغيرة بصل مفروم.

1 حبة كبيرة فص ثوم مهروس.

2 م/ك كرات مفروم.

1 كوب جزر حلقات.

¾ كوب بطاطا حلوة مُقطعة إلي مكعبات.

1 كوب كوسا مكعبات كبيرة.

¾ كوب مكعبات بطاطس مكعبات.

1 كوب حمص مسلوق.

2 م/ك زبيب.

½ م/ص كزبرة جافة.

¼ م/ص كراوية.

¼ م/ص بابريكا.

¼ م/ص فلفل أسود طازج.

1 م/ك صلصة.

1 م/ص هريسة.

1 م/ص عسل.

2 م/ك بقدونس مفروم.

3 أكواب مرق خضار.

طريقة التحضير:

1. في قدر كبير على النار يُسخن الزيت ويُضاف له البصل المفروم والكرات والثوم مع التقليب لمدة دقيقتين.

2. يُضاف الجزر ويقلب مع الخليط لمدة دقيقة ثم تُضاف الكزبرة الجافة والبابريكا والكراوية ورشة فلفل أسود طازج ثم تُضاف مرقه الخضروات والصلصة والهريسة ويترك المزيج ليغلي

3. ثم تُضاف قطع البطاطا والبطاطس والكوسا ثم تخفف الحرارة ويترك المزيج على نار هادئة جدا لمدة 35 دقيقة ثم يُضاف الحمص والزبيب والعسل ويُغطى القدر مرة أخرى لمدة 10 دقائق

4. يُضاف البقدونس المفروم قبل التقديم مباشرة ويقدم مع الكسكس.

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