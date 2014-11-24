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كب كيك بالشوكولاتة ...سهل وسريع

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كب كيك بالشوكولاتة ...سهل وسريع كب كيك بالشوكولاتة ...سهل وسريع

الإثنين 24-11-2014 12:25

تقدم إليك "سيدتي.نت" طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة السهل والسريع، جربيه واستمتعي به مع أطفالك وأفراد عائلتك

 

المقادير:

100 غم شوكولاتة سوداء

1 كوب ماء

1 أصبع (100غم) زبدة طرية

1 1/4 كوب سكر بني

3 بيض

2 كوب طحين

1/4 كوب كاكاو بودرة

 

طريقة التحضير:

1.  جهّزي قوالب كب كيك بكاسات ورقية.

2.   أمزجي في قدرٍ على نار منخفضة الماء والشوكولاتة. وحرّكي حتى ذوبان الشوكولاتة وحتى تحصلي على مزيج ناعم.

3.  أخفقي الزبدة والسكر في وعاء ثمّ أضيفي البيض، الواحدة تلو الأخرى واخفقي من جديد

4.  أضيفي الدقيق والكاكاو واخلطي المكوّنات حتى تتمازج. ثم أضيفي مزيج الشوكولاتة واخلطي من جديد.

5.   وزّعي مزيج الكب كيك على القوالب. وأخبزي الكب كيك في فرنٍ محمّى لمدة 20 دقيقة.

6.  زيني بكريمة الشوكولاتة لإضفاء النكهة والمنظر الجميل

 

 

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