نيكول سابا...شهرزاد في ألف ليلة وليلة

أعلنت الفنانة نيكول، في إحدى لقاءاتها التلفزيونية، أنها تقوم حالياً بالإعداد لتصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة"، ليكون جاهزاً للعرض في رمضان عام 2015.

وأوضحت سابا أنّ جيلها تربّى على قصة شهريار وشهرزاد الشهيرة، مشيرة إلى أنها تجسّد شخصيّة شهرزاد، فيما سيجسّد شخصية شهريار، في الجزء الأول من المسلسل، الممثل أمير كرارة، على أن يُجسّد الشخصية في الجزء الثاني الممثل آسر ياسين.

ولفتت سابا إلى أنّ كلّ جزء من المسلسل هو عبارة عن 15 حلقة، ومن الممكن أن يكون هناك جزء ثالث ورابع من العمل.

ورداً على سؤال وجّه إليها حول كيفيّة استعدادها للشخصية، أوضحت الفنانة اللبنانية أنّها بمجرّد قراءة أيّ دور ستؤدّيه، يدخل فوراً إلى عقلها، وتستطيع تقمّص الشخصية قبل أن تبدأ التصوير.

وحول إمكانية تقديم أيّ عمل آخر في رمضان المقبل، إلى جانب مسلسل "ألف ليلة وليلة"، قالت سابا إنها من الفنانات اللواتي لا يفضّلن الظهور في أكثر من عمل، خصوصاً في شهر رمضان، موضحةً أنّ الأمر يختلف مع مسلسل "ألف ليلة وليلة"، لأنّه يندرج ضمن المسلسلات التي تتناول حكايا الأساطير؛ لذا، كان الممكن أن تقبل عملاً دراميّاً إلى جانب العمل الأول، كاشفة عن أنها تقرأ مسلسلاً ثانياً، من أجل التنويع في أدوارها.

وفي سياق متّصل، أكدت نيكول سابا أنّ النجومية الحقيقية لأيّ فنان تتحقّق في السينما؛ لذا، فهي تختار أدوارها السينمائية بعناية شديدة، خصوصاً أنها تتلمذت على أيدي النجم المصري عادل إمام، معتبرةً أن الحظ حالفها، ليكون العمل الأول تمثيلياً لها في مصر معه، في "التجربة الدنمركية".