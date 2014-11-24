ما لا تعرفونه عن شاروخان قبل الزواج

من المعروف أن النجم العالمي Shah Rukh Khan لا يحبذ الحديث عن حياته الخاصة في العلن وأمام الوسائل الإعلامية، لكنه هذه المرة خرج عن صمته بعض الشئ وصدم جمهوره ببعض الإعترافات الشخصية.

فخلال حديثه لبرنامج Kucch Bhi Ho Sakta Hai الذي يقدمه الإعلامي الهندي Anupam Kher، إعترف الممثل الجماهيري الحائز على لقب أفضل نجم سينمائي هندي، أنه كان خجولاً ولا يعرف كيفية التعامل مع الفتيات اللواتي يثرن إعجابه.

وقال Shah Rukh Khan البالغ من العمر 49 عاماً، والذي منح وسام شرف في فرنسا: أنا خجول جداً في الحياة الشخصية ولم أطلب من أي فتاة أبدا الخروج معها، لكنني طلبت من زوجتي الحالية Gauri رقم هاتفها، وهي أول شابة رقصت معها.

وبالحديث عن زوجته المصممة والمنتجة Gauri Khan، كشف أنه أحبها كثيراً لدرجة الجنون، حتى أن العلاقة المتينة التي جمعتهما صمدت أمام كل أنواع الشائعات والجدل.

يشار إلى أن Shah Rukh Khan ظهر مؤخراً في زفاف Arpita Khan شقيقة النجم البوليوودي Salman Khan، الذي تربطه به صداقة قوية جداً إلى جانب الزمالة.