محامي زينة: أحمد عز كاذب

بعد الدعوى القضائية التي أقامها الفنان أحمد عز، يتّهم فيها نسرين رضا شقيقة زينة بالشهادة زوراً أمام النيابة العامة، بقولها إنها حضرت هي وبعض الشهود الآخرين حفل زواجه من زينة، أصدر محامي زينة بياناً إعلامياً وصلت نسخة منه إلى "سيدتي نت".

وأبرز ما جاء في البيان، أن كل ما ذكره عز في دعواه هو كذب، معتبراً أن عز لا يثق بنفسه لأنه لا يريد إجراء تحيل الحمض النووي، كما أجرته زينة 3 مرات، وكان نص البيان كالتالي:

"بسم الله الرحمن الرحيم: (وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما). إزاء تداول بعض المواقع الصحفية خبر إقامة جنحة شهادة زور ضد شقيقة الفنانة زينة لذا لزم الرد..

(أولا) كعهدنا دائماً عدم الخوض في أي أمور تكون الكلمة العالية فيها للقضاء الذي نؤكد ثقتنا فيه واحترامنا وتقديرنا لشخوص القائمين عليه. (ثانيا) أما في شأن الكلام العبثي الخاص بتحريك تلك الدعوى فإننا نؤكد بثقة كاملة وموقفٍ ثابت أننا لم نجعل هذا الأمر يمر مرور الكرام مثلما حدث في مرات سابقة، ونؤكد أننا نملك الرد بالمستندات التي سنظهرها في حينه.. ونحذر أي شخص كان من كان يظن أنه يستطيع التشهير بسمعة الشرفاء، وأننا لم نتركه ولكن من خلال القضاء الذي هو حصن للمصريين. (ثالثًا) نؤكد أن شهادة شقيقة الفنانة زينة طرحت أمام القضاء، ولم تعقب عليها المحكمة أو تشكك فيها أو تطرحها. (رابعًا) نهيب بالكافة عدم الانسياق خلف أي كاذب أو مدعٍ. (خامسًا) نحن أكثر الناس علمًا ويقينًا من ثقافة الجمهور المصري كافة، وجمهور الفنانة زينة خاصة في شأن التأكد من صحة موقفها، ونود أن نشير إلى أننا كنا أحرص الناس على التقدم بجميع المستندات، بل وأجرينا تحليل "DNA" ثلاث مرات من ضمنها تحليل تم بمعرفة النيابة الموقرة، وذلك لتأكدنا من سلامة موقفنا وصحة دعوانا، وأننا من هنا نؤكد أنه إذا كان المدعى عليه واثقًا في سلامة موقفه وصدق ادعاؤه أن يتوجه لإقامة تحليل "DNA"، حتى يخرس الألسنة، ويثبت صحة كلامه بالدليل الفني (إذا كان يستطيع). وأخيراً نذكر الجميع بقول الله تعالى (فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.