نتنياهو: الافتقاد لاتفاق مع إيران يمنح فرصة لتشديد العقوبات عليها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك فرصة الآن لمواصلة تشديد الضغط الاقتصادي على طهران، في ظل بعد احتمال إبرام القوى العالمية اتفاقا نوويا مع إيران بحلول مهلة منتصف ليل اليوم الاثنين.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن “المأزق الحالي في المحادثات يعد أفضل بكثير من الاتفاق الذي كانت تدفع إيران من أجله. هذا الاتفاق مفزع وليس سيئا حيث كان سيدع إيران تتمكن من تخصيب اليورانيوم من أجل امتلاك قنبلة نووية في الوقت الذي سترفع فيه العقوبات”.

وتابع “ما يتعين على العالم الدفع من أجله هو اتفاق لتفكيك قدرة إيران على صناعة قنابل ذرية وحينها فقط يتم تفكيك نظام العقوبات”.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الدفع الذي يردد في كثير من الأحيان بأن إيران لها “الحق الطبيعي” في تخصيب اليورانيوم.. قائلا “ليس هناك حق في التخصيب. فما هي الحاجة للقيام بتخصيب اليورانيوم إذا كنت لا تطور قنبلة ذرية”.

وأشار إلى أن تطوير إيران صواريخ باليستية عابرة للقارات يعد مؤشرا واضحا على سعيها من أجل أسلحة نووية حيث أن السبب الوحيد لتصنيع هذا النوع من الصواريخ هو إطلاق رأس حربية نووية.

وأضاف “أعتقد أن كل شخص يفهم أنه لذلك إيران تسعى بوضوح للسعي لتطوير قنابل ذرية. كما أعتقد أنه يتعين ألا يمتلكوا القدرة على تخصيب اليورانيوم أو رؤوس حربية نووية”.

وأكد نتنياهو أن أحد مبررات عدم اتخاذ هذا الموقف هو أن القيام بذلك من شأنه الإساءة إلى الكبرياء الإيراني.

أ ش أ