ما أسباب الألم المتكرر بعد تركيب الشرائح المعدنية فى العظام؟

أرسلت قارئة تقول: أجريت عملية تركيب شرائح ومسامير فى ساعدى الأيسر ما بين الكوع واليد ومرت على العملية أكثر من عامين، إلا أننى دائما ما أشعر بألم فى منطقة الكسر وكأنه لم يشف، وأشعر أيضا بوخزات كأنها إبرة فى منتصف الكسر موضع المسمار الموجود بالساعد، فهل هذا يعنى ضرورة إزالتها كما أننى أتسائل عما إذا كان هناك احتمال بقاء ثقوب موضع المسامير أو إمكانية تعرض زراعى للكسر بسهوله علما بأننى أعانى من النحافة الشديدة وضعف الوزن.

يجيب عن هذا السؤال الدكتور شيرين أحمد استشارى جراحة العظام بجامعة بنها، قائلا: إن احتمالية إصابة الساق بالكسر أو بوجود مضاعفات فى الكسر القديم هو أمر وارد، وخاصة فى حالة استمرار تلك الأعراض لفترة طويلة بعد الجراحة.

ولكن لا يمكن تحديد نوع الإصابة إلا بعد قيام المريضة بإجراء إشاعة عادية على موضع الألم لمعرفة هل هناك كسر من عدمه أو احتمال كون تلك الأعراض تشير إلى وجود مضاعفات نتيجة التحميل على الساعد، فنتج هذا الألم، كما أنه من المحتمل أن يكون سبب الألم قيام المريضة بالجلوس أو النوم بأوضاع سيئة.

مع العلم أن عامل النحافة ريما يكون من العوامل المساعدة فى حدوث تلك المضاعفات، وخاصة أن أصحاب الأوزان الضعيفة والجسد النحيف تكون عظامهم أكثر عرضة للكسر، وذلك بسبب تعرض العضلة بشكل مباشر للإصابات.

وفى جميع الأحوال ننصح الفتاة بضرورة العرض على الطبيب المختص لعمل الإشاعات والفحوصات اللازمة وتحديد السبب الأساسى لهذا الألم، وبالتالى اختيار طريقة العلاج المناسبة.

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