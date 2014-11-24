رئيس جنوب السودان: ليس لدينا إرهاب لأن المسلمين عندنا «غير متطرفين»

أوضح رئيس جنوب السودان، سيلفاكير مارديت، أنه لا توجد في جنوب السودان جماعات أو تنظيمات إرهابية، موضحًا أن المسلمين في بلاده «غير متطرفين».

وقال «مارديت» الذي حل ضيفًا مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «الحياة اليوم» والذي يذاع على قناة «الحياة اليوم»، الاثنين «ليس لدينا أي عناصر أو تنظيمات إرهابية في جنوب السودان لأن المسلمين عندنا (غير متطرفين)».

وأضاف «مارديت» «الإرهابي لا يهتم أن يموت مسلم أو مسيحي هو يستهدف الجميع».

وعن دعوات انضمام جنوب السودان للجامعة العربية قال «مارديت» «العرب غير متعجلين في فتح سفارات في جنوب السودان، ومتشكك أن يقبلنا العرب في الجامعة العربية».