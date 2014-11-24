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«أردوغان»: لا مساواة بين الرجل والمرأة.. والإسلام حدد دورها بالأمومة فقط

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أكد الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان الاثنين دون مواربة أنه لا مساواة بين الرجل والمرأة منتقدا صراحة المدافعات عن حقوق النساء متهما إياهن بأنهن ضد الأمومة.
> وقال أردوغان في إسطنبول أمام حشد يضم عددا كبيرا من النساء خلال قمة حول العدالة والنساء «ديننا (الإسلام) حدد دور النساء (في المجتمع): الأمومة».
> وأضاف أن «البعض يتفهم ذلك والبعض الآخر لا.. لا يمكنكم تفسير هذا الأمر للمدافعات عن حقوق المرأة لأنهن لا يقبلن حتى فكرة الأمومة».
> وأوضح أنه لا يمكن معاملة الرجل والمرأة بالطريقة نفسها «لان ذلك ضد الطبيعة البشرية».
> وتابع «طباعهن وعاداتهن وأجسادهن مختلفة.. لا يمكنكم وضع امرأة ترضع طفلها ورجل على قدم المساواة».
> وقال «لا يمكنكم أن تطلبوا من امرأة أن تقوم بكل أنواع العمل الذي يقوم به رجل كما كان الحال في الأنظمة الشيوعية» موضحا «لا يمكنكم أن تطلبوا منهن الخروج وفلاحة الأرض هذا يخالف طبيعة المرأة الضعيفة».
> ويتهم حزب أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2002 بانتظام من منتقديه بالتسلط والسعي إلى أسلمة المجتمع التركي خصوصا من خلال الحد من حقوق المرأة.

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