بالفيديو.. إنشاء مدينة زراعية متكاملة لشباب الخريجين بالفيوم

استقبل الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم الشيخ سعيد آل سويدين صاحب مجموعة شركات النبراس الإماراتية للخدمات الزراعية والحيوانية لبحث ومناقشة إنشاء مدينة متكاملة على مساحة 10 آلاف فدان تخدم شباب الخريجين من أبناء المحافظة.

حضر اللقاء وكيلا وزارتي الزراعة والري، ومدير عام الأملاك بالفيوم .

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة إنشاء مدينة زراعية متكاملة على مساحة 10 آلاف فدان بمحافظة الفيوم تضم 7500 فدان مزارع نموذجية يتم تقسيمها إلى قطع زراعية كل قطعة 5 أفدنة توزع على 1500 شاب من الخريجين بالمحافظة بواقع كل شاب 5 أفدنة مع توفير المسكن الملائم، كما تضم مشروع لتربية وتسمين رؤوس الماشية من الهجين المصري الهولندي، إلى جانب إنشاء 15 مصنع تقوم على الإنتاج الزراعي والحيواني وبناء مستشفيات ومسجد ومدارس وحراسات أمنية لخدمة الشباب وأسرهم .

كما تم خلال اللقاء بحث إمكانية إنشاء المجتمع الزراعي المتكامل بمناطق حنا حبيب بمركز يوسف الصديق، أو إقامته في منطقة قوته الجديدة بعد تقسيم المحافظات الجديد لما تمتاز به المنطقة من مياه جوفية مناسبة للزراعة، أو إقامة المشروع بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل محطة تحصيل الرسوم في الجانب الأيمن خلال القدوم من القاهرة لمحافظة الفيوم، وجارى الآن عمل الدراسات والأبحاث اللازمة للتأكد من توافر كميات المياه اللازمة لزراعة الأرض وإقامة المشروع .

ومن جهته أشاد الدكتور حازم عطية الله بالمشروع ودوره في توفير فرص العمل لشباب الخريجين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأكد المحافظ أهمية الاستثمار الزراعي والحيواني جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الصناعية والسياحية لدورها الكبير في القضاء على مشكلات البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتحسين مستوى الدخل والمساهمة في زيادة الناتج القومي.

وأصدر توجيهات للمسئولين بالبدء الفوري في إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع على أرض الواقع لدوره في خدمة الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل لشباب الفيوم .