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​بالصور..​ ​ندوة حول أضرار التدخين والإدمان بمدرسة في الوادي الجديد​

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​بالصور..​ ​ندوة حول أضرار التدخين والإدمان بمدرسة في الوادي الجديد​ ​بالصور..​ ​ندوة حول أضرار التدخين والإدمان بمدرسة في الوادي الجديد​


>نظمت، توجيه التربية الاجتماعية بمدرسة الخارجة الثانوية بنين بالوادي الجديد، ندوة حول أضرار التدخين والإدمان، وحاضر في الندوة كلا من العقيد حسام عمارة مفتش مباحث مركز الخارجة والشيخ صلاح فودة وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وقال السيد عيد راوى منسق الندوات إن الندوة تناولت عدة محاور أبرزها أضرار التدخين الصحية ومخاطر الإدمان على المجتمع والشباب واستقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.

من جانبه أكد العقيد حسام عمارة مفتش مباحث مركز الخارجة أن تم فتح حوار مع الطلبة بالمدرسة عن العقوبات الجنائية والقانونية للمدخنين في الأماكن العامة ووسائل المواصلات العامة وعقوبات تعاطي المواد المخدرة وخطرها على الصحة العامة.

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