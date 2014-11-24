وزير الزراعة: 357 جنيهًا غرامة على المتر المخالف في الطرق الصحراوية

قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم حصر التعديات على الأراضي الزراعية بطريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق السويس، وطريق الإسماعيلية، وتقرر تحصيل غرامات على المخالفين بواقع 357 جنيها للمتر، وتخصيص أموالها في استصلاح أراض جديدة.

أضاف الوزير في مؤتمر صحفي عقدة مساء الإثنين أنه تم حصر التعديات كاملة على الطرق الثلاثة، ويجرى حاليًا وضع قيمة المخالفات، وتم إعطاء مهلة حتى آخر 2014 لتوفيق أوضاع المخالفين».

وأوضح الوزير، أنه بعد البحث والدراسة، تبين أن إزالة التعديات ليست الحل الأمثل، والأفضل أن نحصل على حق الدولة، وما زاد على 2% يتم تقييمه، ونحصل على قيمة المخالفات واستخدامها لاستزراع وإصلاح أراض جديدة.