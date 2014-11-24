بالصور.. ضبط مخزنين لمواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية من ضبط مخزن مواد غذائية بقرية الكوم الاخضر مركز شبين الكوم بدون ترخيص به كميات كبيرة من البسكويت مجهول المصدر ومخزن آخر به كميات كبيرة من السكر مدون عليه تاريخ مخالف لتاريخ التعبئة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد بقيام المدعو رضا – ع– أ – مسئول عن مخزن شركة مواد غذائية بناحية قرية الكوم الأخضرمركز شبين الكوم بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط نحو 8000 كرتونة بسكويت مجهول المصدر وتحرير محضر رقم 32799جنح مركز شبين الكوم لسنة 2014م.

وتم ضبط السيد – م –ع مسئول مركز تعبئة مواد غذائية بناحية قرية سبك الضحاك بمركز الباجور بحوزته سلع مجهولة المصدر طن أرز و طن سكر و (400) كيلو سكر ناقص الوزن بمقدار 102,5 جرام في الكيس الواحد و 3 طن سكر معبأ بتاريخ مخالف لتاريخ التعبئة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23918 جنح مركز الباجور لسنة 2014م.