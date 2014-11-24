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«الداخلية»:ضبط خلية إرهابية بتهمة التخطيط للقيام بأعمال عنف 28 نوفمبر بمدينة نصر

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«الداخلية»:ضبط خلية إرهابية بتهمة التخطيط للقيام بأعمال عنف 28 نوفمبر بمدينة نصر «الداخلية»:ضبط خلية إرهابية بتهمة التخطيط للقيام بأعمال عنف 28 نوفمبر بمدينة نصر

الداخلية

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، عبر “فيس بوك”، أن قطاع الأمن الوطنى، رصد اجتماعاً تنظيمياً لعناصر إحدى البؤر الإرهابية تضم قيادات تنظيمية، كانت تعد وتخطط للتحركات التى دعت إليها يوم 28 الجارى لإشاعة الفتنة والفوضى والعنف المسلح والتعدى على المنشآت العامة بالبلاد، وذلك بإحدى الشقق الكائنة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

عقب إتخاذ الإجراءات القانونية تم مداهمة مقر البؤرة وضبط كلٍ من: أشرف عبدالمنعم أحمد عثمان – مدرس بالمعهد الدينى بدكرنس بالدقلهية، هشام محمد فتحى السعيد مشالى– أحد أعضاء حملة حازمون بالدقهلية، محمد حسان رجب عارف –المتحدث الإعلامى للجبهة السلفية السرورية بالدقهلية،محمد أحمد متولى زقزوق –أحد أعضاء الجبهة السلفية الجهادية بالدقهلية، عبدالله أشرف محمد أحمد عبده – طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ونجل قيادى بتنظيم الإخوان الإرهابى بالدقهلية.

ضُبط بحوزتهم أوراق تنظيمية تتضمن مخططاتهم التى تسعى لإشاعة الفوضى والعنف المسلح وإرهاق الشرطة وبث الرعب بين أوساط المواطنين والتخطيط للهجوم على المنشآت العامة والحيوية وإستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وإتخاذ المساجد لإخفاء أدوات العنف والأوراق والمنشورات التنظيمية التى يعتزمون إستخدامها خلال تحركهم،تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين .

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