الأوقاف: الدعوة الى رفع المصاحف يوم 28 نوفمبر دعوة إخوانية بغطاء “سلفى”

صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الدعوة إلى رفع المصاحف يوم الجمعة المقبلة هي دعوة إخوانية بغطاء من الجبهة السلفية، حيث أنه برصد ما تم عقب صلاة الجمعة الماضية من بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان في بعض المساجد من الاعتراض على بعض الخطباء، ودعوة هؤلاء المنتمين للإخوان إلى التظاهر يوم الجمعة المقبلة والمشاركة في رفع المصاحف يؤكد أنها حيلة إخوانية خبيثة بغطاء شركائهم في الجبهة السلفية.

وأشار وزير الأوقاف في بيان اليوم إلى ما أعلنه التنظيم الدولي للإخوان أن الجبهة السلفية أحد مكونات تحالفهم الإرهابي،مشددا على أن تلك الدعوة الآثمة هي دعوة إلى الفساد والإفساد والتلاعب بدين الله والاعتداء على قدسية كتابه.

وجدد الدكتور محمد مختار جمعة تحذيره من الاستجابة لهذه الدعوات والتي وصفها بأنها “فعلة الخوارج”، الذين خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب “رضي الله عنه”ورفعوا المصاحف، وقالوا لا حكم إلا لله، ثم كفروه وهو من هو “رضي الله عنه”، وكانت فتنة عظيمة سفكت فيها الدماء، ونهبت فيها الأموال، وتحول رفع المصاحف إلى رفع السيوف وقتل الآمنين.

وأوضح وزير الأوقاف أن من قواعد الشريعة التي يرفعون ظلما وخداعا شعارها، حفظ الدين، والنفس، ومن قواعدها أيضا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه الدعوات التي يرفعونها قد تؤدي ما لم نتنبه لها إلى فتن عظيمة تعصف بالبلاد والعباد من قتل وتدمير وتخريب وزعزعة لأمن الفرد والمجتمع.

وأكد أن الشريعة تدعو إلى تعظيم شأن المصحف وصيانته عن كل ما لا يليق به، فكيف بالمصحف الشريف حين يحدث الهرج والمرج، أو يحدث احتكاك بين هؤلاء وبين المعارضين لهم فتسقط بعض المصاحف من أيديهم على الأرض وربما تهان بالأقدام، واصفا ذلك بالبهتان العظيم، وإثمه وإفكه على من دعا إليه أو يشارك فيه.

وشدد وزير الأوقاف على أن إقحام الدين في السياسة والمتاجرة به لكسب تعاطف العامة إثم كبير وذنب خطير، ويكفي الإسلام ما أصابه من تشويه صورته في الداخل والخارج على يد ولسان بعض المنتسبين إليه، وليس لهم من حقيقته إلا مجرد أسمائهم وبطاقات هوياتهم.

> وأكد على حرمة المشاركة في هذه التظاهرات الآثمة، وعلى إثم من يشارك فيها من الجهلة والخائنين لدينهم ووطنهم.

أ ش أ