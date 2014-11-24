تأييد حبس المتهم بتعذيب أطفال دار أيتام “مكة المكرمة” 3 سنوات

قضت محكمة جنح مستأنف العمرانية، برئاسة المستشار بدوي محمد، اليوم الاثنين، بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم ” أسامة عثمان ” مدير دار ايتام مكة، من محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3سنوات مع الشغل لاتهامه باستعراض القوة، والعنف على الأطفال بدار الأيتام وكفالة ألف جنيهًا .

كان المحامي الحاضر عن المتهم، دفع بعدم جدية التحريات التي أجرها النقيب محمد عشري من مباحث الهرم حول الواقعة، وتناقض أقوال الأطفال، واستنكر تقرير الذي جاء من الطب الشرعي لعدم وجود إصابات.

كان المستشار محمد شقير، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أمر بإحالة المتهم أسامة عثمان، صاحب دار أيتام مكة المكرمة الخيرية، المشهرة برقم 2760 تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، إلى محكمة جنح الطالبية، في قضية اتهامه بالتعدي على 7 أطفال بدار الأيتام بالضرب، وتعريض حياتهم للخطر عن طريق تعذيبهم.