«الصحفيين» تفتح باب الاشتراك في مشروع العلاج ابتداءً من السبت المقبل

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج للعام الجديد 2015 بدءا من السبت المقبل وحتى 15 يناير 2015 باستثناء الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر، وهى الفترة المخصصة للجرد السنوى.

وأضافت النقابة فى بيان لها، الاثنين، أن العملية التنظيمية تتضمن دفع الاشتراك والحصول على دليل العلاج والكوبونات والكارنيهات فى وقت واحد بموقع الاشتراكات.

وأوضح البيان أن دليل المشروع جرى تنقيته باستبعاد كل المستشفيات والعيادات الملغاة، وإضافة أضعافهم من مستشفيات وأطباء ومراكز أشعة ومعامل تحاليل بتعاقدات جديدة تم رعاية التوزيع الجغرافى فيها فى كل مناطق الجمهورية بهدف تقليص تلقى الخدمة خارج الجهات المتعاقدة إلى أضيق الحدود وحالات الطوارئ، وكما هو معمول به فى النقابات الأخرى.