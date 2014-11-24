استياء بين المرضى بسبب انقطاع الكهرباء عن معهد الكبد بالمنوفية لمدة ساعة كاملة‎

اشتكى مرضى معهد الكبد القومى بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، من الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائى عن المعهد عدة مرات وصل إلى ساعة كاملة وحدوث عطل فى مولدات الكهرباء بالمعهد ، ذلك لتزامن إنقطاع التيار مع اعمال الصيانة ونقل خطوط الكهرباء من مولدات قديمة إلى مولدات جديدة بطاقة أعلى.

وأكد الدكتور توفيق عبد المطلب مدير العيادات الخارجية بمعهد الكبد، إن انقطاع التيار الكهربائى اليوم بسبب تبديل خطوط الكهرباء القديمة بالجديدة وانه انقطع عدة مرات حوالى اربعة مرات دون إحداث أى خلل بالمعهد.

وأضاف الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، أن انقطاع التيار الكهربائى حدث نتيجة تزام الانقطاع مع نقل الكابلات والخطوط على المحولات الجديدة بطاقة أعلى تبلغ نحو 5 جيجا لتكفى حاجة المجمع الطبى بشبين الكوم بالكامل مؤكدا أن انقطاع الكهرباء لم يؤثر على المرضى وتم مراعاة عدم وجود عمليات جراحية وقت انقطاع التيار و تداركه بسرعة لتدعيم الخدمة بالمعهد والمستشفيات الجامعية بصفة عامة.