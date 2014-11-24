أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مدير مباحث أسوان ينفي وقوع اشتباكات بين طلاب الدابودية والهلالية

Google+ Print
مدير مباحث أسوان ينفي وقوع اشتباكات بين طلاب الدابودية والهلالية مدير مباحث أسوان ينفي وقوع اشتباكات بين طلاب الدابودية والهلالية

لقطة من مؤتمر الصلح بين الهلايل والدابودية

أكد العميد أسعد الذكير ، مدير مباحث مديرية أمن أسوان ، أنه لا صحة لما تردد فى بعض المواقع الالكترونية عن حدوث اشتباكات بين طلاب ينتمون لأبناء دابود والهلالية بمدرسة فوزية حامد التجارية نظام الثلاث سنوات بمدينة أسوان، موضحًا أن مشادات كلامية حدثت بين 3 طلاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبطهم، ولا توجد أى إصابات بين الطلاب، مضيفاً ان التواجد الأمنى بالقرب من المدرسة جاء كإجراء احترازي عادي.

وطالب الذكير المواقع الالكترونية والإعلام بضرورة تحرى الدقة حتى لا تثير فتنة بين أبناء أسوان ، خاصة بعد اتمام المصالحة بين الدابودية والهلالية خلال الشهور الماضية.

ومن جانبه أكد محمد عبده حواتى، مدير مدرية التربية والتعليم ، أن لجنة الانضباط بالمدرسة قررت فصل الطلاب الثلاثة فصل نهائي ، كإجراء حازم لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا