مدير مباحث أسوان ينفي وقوع اشتباكات بين طلاب الدابودية والهلالية

أكد العميد أسعد الذكير ، مدير مباحث مديرية أمن أسوان ، أنه لا صحة لما تردد فى بعض المواقع الالكترونية عن حدوث اشتباكات بين طلاب ينتمون لأبناء دابود والهلالية بمدرسة فوزية حامد التجارية نظام الثلاث سنوات بمدينة أسوان، موضحًا أن مشادات كلامية حدثت بين 3 طلاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وضبطهم، ولا توجد أى إصابات بين الطلاب، مضيفاً ان التواجد الأمنى بالقرب من المدرسة جاء كإجراء احترازي عادي.

وطالب الذكير المواقع الالكترونية والإعلام بضرورة تحرى الدقة حتى لا تثير فتنة بين أبناء أسوان ، خاصة بعد اتمام المصالحة بين الدابودية والهلالية خلال الشهور الماضية.

ومن جانبه أكد محمد عبده حواتى، مدير مدرية التربية والتعليم ، أن لجنة الانضباط بالمدرسة قررت فصل الطلاب الثلاثة فصل نهائي ، كإجراء حازم لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.