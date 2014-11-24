الخارجية: نتواصل مع طاقمي مركبي الصيد المحتجزين في السعودية

تواصلت القنصلية العامة لوزارة الخارجية بجدة مع قيادة حرس حدود منطقة جازان صباح اليوم الاثنين، للتأكد من احتجاز مركب صيد ثاني يحمل اسم “عمرو بن العاص” وعلى متنه 35 صياداً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، في بيان، الاثنين، إنه تم نقل المركب إلى ميناء جزيرة فراسان علي بعد حوالي 50 كم عن مدينة جازان ليرسو بجانب المركب الآخر المحتجز حالياً “لؤلؤة الزهري”.

وأضاف أن المسؤولين السعوديين أكدو أن محضري الضبط لم يكتملا بعد، وأنه من المتوقع أن تتضح العقوبة التي سيتم فرضها على المركبين خلال الأسبوع الحالي.

وأكد مندوب القنصلية المصرية بجازان الذي يتابع يومياً حالة المركبين أن جميع الطاقمين بخير ولم يتعرضا لأي أذى، كما تم تكليفه بالتواصل المباشر مع مالك المركب الأول “حسين الزهري” ومالك المركب الثاني ” محمد رشاد علوش” حيث تبادل معهما كيفية تحويل قيمة الغرامات التي من المتوقع أن تفرض على المركبين وذلك للحيلولة دون تأخر الإفراج عن المركبين.

جاء ذلك في إطار متابعة القنصلية العامة في جدة لواقعتي احتجاز مركبي الصيد (لؤلؤة الزهري) و(عمرو بن العاص).