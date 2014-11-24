مروة نصر تغني للإمارات فى عيدها “كل عيد وإنت في انجازات”

تستعد المطربة مروة نصر لطرح أغنية منفردة جديدة بمناسبة العيد الوطنى لشعب الإمارات الذي يوافق الثانى من ديسمبر، الأغنيه من كلمات محمد شكري وألحان شريف بدر وتوزيع محمود عوض .

وتقول مروة عن فكرة تقديمها لآغنية لشعب الامارات : ” أنها تحب هذه البلد كثيراً ولديها مكانه خاصه بقلبها ، كما أنها من أكثر البلاد التى ساندت مصر فى ازمتها الآخيرة ، وهذا ليس بجديد عليها فكل هذا يعود من وقت شيخ الأنسانية الشيخ زايد رحمه الله الذي أوصي على مصر كثيراً ، والأغنية تعتبر أقل شئ يقدم لهم فهي كلمة شكر وتعبير عن حبنا لهم في عيدهم وكأنه عيدنا كذلك ” .

وأضافت ” يوجد فنانين كثيرين من الامارات قدوا أغاني في أعيادنا مثل فايز السعيد الذي شارك في اوبريت عن مصر ، وحسين الجسمي الذى تنوع في تقديم أغانى لمصر وشعبها في كافة المناسبات .

ويقول مطلع الأغنية “كل عيد وانتى في انجازات / كل عيد وانتى اغلى واهم ياامارات/ياوطن غالى وكبير / في قلوبنا ليكم كل خير/وكل حب شعب وقيادة”.