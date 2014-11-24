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سيفيليا ضحية ميسي المفضلة

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(إفي): يبدو أن انتزاع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة للقب الهداف التاريخي لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي ظل لعقود بحوزة الراحل تيلمو زارا، خلال الفوز على سيفيليا السبت 5-1 لم يأت بمحض الصدفة.

فالأرقام تؤكد أن سيفيليا هو أكثر الأندية التي تمكن المهاجم الأرجنتيني من هز شباكها في الليجا، بواقع 18 هدفا في 17 مباراة.

وقبل أن يسجل "هاتريك" في الفوز 5-1 السبت، كان أتليتكو مدريد وأوساسونا هما أكبر ضحيتين "للبرغوث" الأرجنتيني، بواقع 17 هدفا في شباك كل منهما، يليهما فالنسيا بواقع 15 هدفا ثم ريال مدريد وفي مرماه 14 هدفا من توقيع اللاعب.

كما أن سيفيليا يبقى أكثر الأندية التي هز ميسي شباكها إجمالا بواقع 21 هدفا، فإلى جانب أهداف الليجا، سجل اللاعب ثلاثة أخرى في مواجهة الفريقين عام 2010 ببطولة كأس السوبر الإسبانية.

وتلقى ريال مدريد نفس العدد من الأهداف التي سجلها ميسي، لكن الأرجنتيني واجه النادي الملكي في 29 مناسبة، مقابل 22 مباراة رسمية فحسب أمام سيفيليا، بواقع 17 في الدوري واثنتين في الكأس ومثلهما في كأس السوبر الأوروبية وواحدة في كأس السوبر الأوروبية.

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