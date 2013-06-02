إصابه 3 فى مشاجرة بالأسلحة النارية فى محطة تموين بسبب السولار بالشرقية

أصيب ثلاثة أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب أولوية الحصول على السولار بمدينة فاقوس بالشرقية ، قام على اثرها صاحب المحطة ونجله بإطلاق النيران والتى أسفرت عن اصابتهم.

تلقى اللواء محمد كمال جلال مدير أمن الشرقية اخطارا من مأمور مركز فاقوس مفاده اصابة “محمود محمود محمد عيد مصاب بطلق ناري بالجانب الأيمن من الظهر ، تامر صلاح سليمان مصاب بطلق نارى بالذراع الايسر ، صلاح صلاح سليمان مصاب بطلق نارى بالذراع الأيمن.

وأفادت التحريات انهما حال تواجدهما بمحطة وقود اسو ، الكائنة بمفارق شارع الانتاج بندر فاقوس ملك ابراهيم حسن محمد عبده حدثت مشاده كلاميه تطورت لمشاجرة بين المصابين وكلا من “ابراهيم حسن محمد عبده ” صاحب المحطة ” ، ونجله ” السيد ، و ” حسن حسن محمد عبده ” شقيق صاحب المحطة “، احمد محمد محمد متولي وشهرته احمد شحوت ( رئيس وردية بالمحطة ).

قام علي اثرها الثاني والرابع باطلاق عدة اعيره ناريه من سلاح نارى كان بحوزتهما أدى إلى حدوث اصابة ” سالفى الذكر ” ، بسبب اولوية تموين السيارات والحصول على السولار .

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين الاول والثالث والرابع وبمواجهتهم اعترف الاخير بقيام الثاني باطلاق النيران واحداث إصابة المذكورين ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3934 جنح فاقوس .