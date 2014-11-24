​بالصور.. توقيع برتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومحافظة أسوان

وقعت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مشترك مع محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى،عقب افتتاح ورشة عمل تحت عنوان “تفعيل دور الوحدات في حماية عمال المناجم والمحاجر بوحدات حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة ذات البيئة الواحدة” والتي من المقرر استمرارها لمدة يومين.

تهدف الورشة إلى تفعيل عمل حصر للعمال مما يساهم في توفير رعاية صحية واجتماعية،لأن وحدة العمالة غير المنتظمة تستغل جزءا من رسوم المحاجر والمناجم لصرف مستحقات العمال المسجلين لديها والذي يبلغ عددهم نحو 1500 عامل وهم بالفعل لديهم فرص عمل.

ومن ناحيته قال جاد عبدالله سعيد استشارى وحدة العمالة الغير منتظمة بأسوان، إن الهدف من الورشة تفعيل اللائحة لعمل حصر للعمال مما يساهم في توفير رعاية صحية واجتماعية لهم مع استغلال الموارد المحجرية،موضحًا أن وحدة العمالة الغير منتظمة تستغل جزء من رسوم المحاجر والمناجم لصرف مستحقات العمال المسجلين لديها والذي يبلغ عددهم نحو 1500 عامل وهم بالفعل لديهم فرص عمل.

وأضاف أن ورشة العمل تستمر أعمالها على مدى يومين يناقش فيهم القرار الوزارى رقم 211 لسنة 2009 وتشكيل اللجان الداخلية من أجل وضع التوصيات اللازمة لتفعيل القرار،ومن المقرر في الختام وضع الصيغة النهائية وإعداد مذكرة بما انتهى إليه لعرضها على الوزيرة.​