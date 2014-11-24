أرسنال يدرس التقدم بعرض لضم فاباين شار من بازل السويسري

ذكرت صحيفة ديلى ستار أن فريق أرسنال لكرة القدم مهتم بمتوسط دفاع فريق بازل السويسرى فابيان شار وأنه قد يتقدم بعرض لضمه فى الانتقالات الشتوية.

وأضافت الصحيفة فى عددها اليوم الاثنين أن الفرنسى ارسين فينجر المدير الفنى للمدفعجية يحتاج مدافع وهو معجب بالدولى السويسرى شار ويفكر جديا فى التعاقد معه.

> ويتوافق ذلك مع رغبة شار “22 عاما” فى الرحيل من بازل فى يناير وهو ما جذب اهتمام العديد من الاندية الاوروبية الاخرى وخاصة فى أيطاليا.

وطلب بازل عشرة ملايين جنيه استرلينى من اجل التخلى عن اللاعب ولكن مع انتهاء عقده فى الصيف المقبل فإن النادى على استعداد لقبول عرض اقل بدلا من انه يتركه يرحل بلا مقابل فى نهاية الموسم.

أ ش أ